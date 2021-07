Volti noti e svincolati | un mercato a “zero”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 luglio 2021) Un calciolento nell’apparenza ibrido, ma che lavora in maniera sommersa, spesso, prendendo accordi non ufficiali. Si aspetta la conclusione di euro 20, per capitalizzare eventuali plusvalenze legate al rendimento delle competizioni, ma anche per prendere tempo su eventuali spunti passati in secondo piano. Nel frattempo, i club, reduci di una stagione difficile, sotto tutti i punti di vista, si adoperano allo sfoltimento delle rose. Di sicuro interesse comune, i possibili acquisti a parametro “”: mai come nella stagione che entra, l’attenzione dei club si rivolge al fenomeno degli svincoli a scadenza contratto, eventuale soluzione non più di ...