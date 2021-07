Variante Delta | nel Lazio dal 3 | 4% al 34 | 9% in un mese | la maggior parte dei casi 75% sono non vaccinati

(Di venerdì 2 luglio 2021) Cresce la nel . 'L'ultimo studio del Seresmi Istituto Spallanzani mostra come in unvi sia stato un incremento di 10 volte della proporzione disul territorio regionale passando ...

La società farmaceutica statunitense Johnson & Johnson ha annunciato che il suo vaccino contro la Covid - 19 a singola dose genera una protezione "forte e persistente" contro lae altre varianti del SARS - CoV - 2. Inoltre, dati preliminari hanno mostrato che la durata della risposta immunitaria è di almeno otto mesi (il periodo massimo valutato fino ad oggi). ...Cresce la nel . 'L'ultimo studio del Seresmi Istituto Spallanzani mostra come in un mese vi sia stato un incremento di 10 volte della proporzione disul territorio regionale passando dal 3,4% della survey del 18 maggio al 34,9% di quella di oggi - scrive in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione ...In Francia c'è una minaccia di ripresa della pandemia di coronavirus a causa della variante Delta. Lo ha detto il ministro della ...Se la variante Delta continua a diffondersi rapidamente, rappresenta "un fattore d'incertezza che agirebbe pesantemente sulla valutazione dei rischi" per gli scenari economici della Bce. A mettere in ...