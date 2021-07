Variante Delta, Bassetti: "Covid in autunno? In lockdown solo i non vaccinati" (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 luglio 2021 - In autunno il lockdown sarà solo per chi non è vaccinato , è quanto ipotizza Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, interpellato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 luglio 2021 - Inilsaràper chi non è vaccinato , è quanto ipotizza Matteo, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, interpellato ...

Advertising

pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - Adnkronos : Variante #Delta, l’ipotesi di Bassetti: 'Se nuova ondata, lockdown solo per non vaccinati'. #Covid. - Agenzia_Ansa : 'Con due dosi di vaccino si è protetti contro la variante Delta', lo sostiene l'Agenzia europea del farmaco. Avanti… - StaseraItalia : Buonasera e bentornati a #StaseraItalia! C'è ancora molta confusione sotto il cielo del governo Draghi. Parleremo… - sole24ore : La variante Delta mette in stand by la riapertura delle discoteche: ipotesi nuovi ristori -