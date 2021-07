Vaccini | Il generale Figliuolo sulla terza dose | “Guardare con ottimismo ai prossimi mesi” Sileri conferma

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il commissario straordinario per l’emergenza Covid in Italia, ilFrancesco Paolo, ha voluto tranquillizzare gli italiani sul tema della campagna vaccinale. Ora che la Variante Delta fa paura, si sente sempre di più la pressione non solo a completare il ciclo vaccinale ma anche a pensare alla, quindi, ha voluto tranquillizzare sia sul primo sia sul secondo punto ribadendo che la campagna di vaccinazione per laè già in programma. A fargli eco è anche il sottosegretario alla salute, il quale ha ...

Advertising

FrancescoBonif1 : I 5 stelle stanno implodendo, al Governo c’è Mario Draghi e i vaccini sono gestiti alla grande dal Generale Figliuo… - gioacchinobpb12 : Il Tempo: Variante Delta, crescono contagi e paura. La soluzione del generale Figliuolo: 'Eventuale terza dose'.… - lillydessi : #Generale #Figliuolo, #VarianteDelta #Delta e #lockdown: '#Terza #dose di vaccini a #settembre', #drastica… - FrancoCappellet : RT @noventano: @FrancoCappellet Ieri il Generale #Figliuolo si è recato al #santuario di #santarita , chiedendole un aiuto contro la #pa… - Vifra5 : @fattoquotidiano Il generale svolge il proprio lavoro di logistica e distribuzione dei vaccini molto meglio di quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini generale

Il Sole 24 ORE

Riprese di Giacomo Aprili - Servizio di Andrea ......assolutamente sufficienti per mantenere il ritmo di 500 milaal giorno e questo ci porterà a fine settembre a raggiungere il traguardo dell'80% di italiani vaccinati", ha detto il...L’uomo è stato colto da un malore durante la notte. L’Asst ha fatto scattare le verifiche per accertarne le cause. Aveva ricevuto giovedì mattina il richiamo del vaccino nell’hub di Codogno ...Il 22 giugno in Sardegna la variante Delta (B.1.167.2) del virus SarsCov2 aveva una prevalenza pari al 66,7 per cento, la seconda in Italia dopo il Friuli Venezia Giulia attestato al 70,6. È quanto em ...