Università Federico II, corsi ed esami in presenza: cosa è stato deciso (Di venerdì 2 luglio 2021) Università Federico II, corsi ed esami in presenza a partire dal prossimo settembre: cosa è stato deciso dall’Ateneo. Ritorno in aula per gli studenti dell’ateneo partenopeo (via web)Gli studenti dell’Università Federico II di Napoli torneranno tutti in aula nel prossimo semestre. Un ritorno in presenza garantito in base alla capacità di contenimento delle aule e nel rispetto della normativa contro il Covid-19. Arriva infatti la conferma ufficiale da parte dell’Università partenopea per un ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 2 luglio 2021)II,edina partire dal prossimo settembre:dall’Ateneo. Ritorno in aula per gli studenti dell’ateneo partenopeo (via web)Gli studenti dell’II di Napoli torneranno tutti in aula nel prossimo semestre. Un ritorno ingarantito in base alla capacità di contenimento delle aule e nel rispetto della normativa contro il Covid-19. Arriva infatti la conferma ufficiale da parte dell’partenopea per un ...

Advertising

Linkiesta : È online la piattaforma per candidarsi alle selezioni a livello nazionale per la Si Academy – Smart Infrastructures… - corrmezzogiorno : #Napoli Ateneo Federico II, da settembre tutti in aula e gli esami in presenza - anteprima24 : ** Università Federico II di ##Napoli, a settembre in aula esami in presenza ** - Notiziedi_it : VIDEO| Vaccino, Colao (Università Federico II): “Donne più a rischio trombosi? No al normale livello ormonale” - AiseStampa : L’italiano Federico Varese nuovo Capo del dipartimento di sociologia all’Università di Oxford -