Ultime Notizie Roma del 02-07-2021 ore 14 | 10

(Di venerdì 2 luglio 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio per la redazione da parte di Francesco Vitale studio un venerdì particolare per me il venerdì è sempre stato un giorno molto complicato quello delle ordinanze perché si riunisce la cabina di regia poi il CTS io nel pomeriggio firma le ordinanze con cui un po’ alla volta dall’autunno l’anno scorso Cambiano i colori delle regioni l’ho detto Roberto Speranza ministro della Salute intervenuto all’incontro Ripartiamo giornata nazionale per la salute è il benessere della città in corso aogni giorno è così ma oggi è il primo venerdì dall’otorino scorso in cui non sarò chiamata firmare ordinanze ha detto ...