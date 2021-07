The Witcher: Monster Slayer, il gioco mobile 'alla Pokémon GO' ha una data di uscita (Di venerdì 2 luglio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Spokko, studio di sviluppo membro della famiglia CD Projekt, annuncia che The Witcher: Monster Slayer, un gioco di ruolo in realtà aumentata basato sulla geolocalizzazione sarà disponibile in tutto il mondo il 21 luglio su iOS e Android. The Witcher: Monster Slayer è ambientato molto prima della storia della serie di giochi The Witcher di CD Projekt RED. In un'epoca in cui i mostri vagano liberamente per la terra in gran numero, il ruolo relativamente nuovo di Witcher è diventato essenziale in tutto il ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 luglio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Spokko, studio di sviluppo membro della famiglia CD Projekt, annuncia che The, undi ruolo in realtà aumentata basato sulla geolocalizzazione sarà disponibile in tutto il mondo il 21 luglio su iOS e Android. Theè ambientato molto prima della storia della serie di giochi Thedi CD Projekt RED. In un'epoca in cui i mostri vagano liberamente per la terra in gran numero, il ruolo relativamente nuovo diè diventato essenziale in tutto il ...

