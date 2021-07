Tempi duri per i robot, SoftBank dice addio a Pepper (Di venerdì 2 luglio 2021) L’androide simbolo della multinazionale giapponese non verrà più prodotto, ennesimo segnale di una netta inversione di tendenza Leggi su repubblica (Di venerdì 2 luglio 2021) L’androide simbolo della multinazionale giapponese non verrà più prodotto, ennesimo segnale di una netta inversione di tendenza

Advertising

hassan_riccardo : @liberismorisor1 E aiutano il diffondersi in Europa del più becero antisemitismo, purtroppo sono tempi duri per gli ebrei nel mondo - ClaudeTadolti : @CarloCalenda Questo paese deve liberarsi democraticamente del sig. Grillo e dell'intero folle caravanserraglio che… - billa_silvia2 : Tempi duri per Salvini. Fra carabinieri di Parma e polizia penitenziaria di SantaMariaCapuaVetere rischia di ritr… - tavano_anna : RT @SpazioCeleste: Nonno morì quando mio padre aveva 15 anni, non mi sento bene, mi stendo un attimo disse. Mentre mio padre correva in bic… - anna_1951 : Forza???? forza??azzurri son finiti i tempi duri #ItaliaBelgio #europei2021 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -