Tecnomap | grazie a Simest Cdp l’imballaggio made in Campania si rafforza sul mercato indo-asiatico

(Di venerdì 2 luglio 2021) Tecnocap siin India e nell’area asiatica(Gruppo Cdp). L’azienda d’eccellenza campana è il terzo produttore mondiale di chiusure metalliche (tappi) e macchine capsulatrici per il confezionamento sottovuoto di alimenti e bevande nonché produttore globale di bottiglie e bombole aerosol in alluminio. Attraverso la partecipazione all’aumento di capitale sociale e l’erogazione, a seguire, di un finanziamento soci per complessivi 2,7 milioni di euro – di cui 1,35 milioni a valere sul Fondo di Venture Capital gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ...