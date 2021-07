Svizzera-Spagna oggi, Europei 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni (Di venerdì 2 luglio 2021) Prenderanno il via oggi i quarti di finale degli Europei 2021. Ad aprire il programma Svizzera-Spagna. Un match che sulla carta vede favoriti gli iberici ma dopo quanto hanno saputo fare i ragazzi di Petkovic contro la Francia sarebbe un grave errore darli per spacciati. In questi Europei senza padrone le sorprese sono dietro l’angolo. Luis Enrique non dovrebbe cambiare molto rispetto alla sfida vincente contro la Croazia con Ferran Torres, Morata e Sarabia che andranno a completare il 4-3-3 con il quale gli spagnoli dovrebbero scendere in campo. Nessuna novità di rilievo ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Prenderanno il viai quarti di finale degli. Ad aprire il. Un match che sulla carta vede favoriti gli iberici ma dopo quanto hanno saputo fare i ragazzi di Petkovic contro la Francia sarebbe un grave errore darli per spacciati. In questisenza padrone le sorprese sono dietro l’angolo. Luis Enrique non dovrebbe cambiare molto rispetto alla sfida vincente contro la Croazia con Ferran Torres, Morata e Sarabia che andranno a completare il 4-3-3 con il quale gli spagnoli dovrebbero scendere in campo. Nessuna novità di rilievo ...

