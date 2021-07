Svizzera-Spagna, gol di Shaqiri: ma che frittata dei due centrali di Luis Enrique (VIDEO) (Di venerdì 2 luglio 2021) La Svizzera trova il gol del pareggio. Nel match contro la Spagna, valevole per i quarti di finale di Euro 2020, i ragazzi di Petkovic pareggiano i conti grazie alla rete di Shaqiri che approfitta di un vero e proprio disastro difensivo spagnolo: i due centrali Laporte e Torres si scontrano tra di loro e fanno l’assist perfetto all’ex giocatore dell’Inter che quasi a porta vuota non può sbagliare. E’ 1-1: la qualificazione è ancora tutta da giocare. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Latrova il gol del pareggio. Nel match contro la, valevole per i quarti di finale di Euro 2020, i ragazzi di Petkovic pareggiano i conti grazie alla rete diche approfitta di un vero e proprio disastro difensivo spagnolo: i dueLaporte e Torres si scontrano tra di loro e fanno l’assist perfetto all’ex giocatore dell’Inter che quasi a porta vuota non può sbagliare. E’ 1-1: la qualificazione è ancora tutta da giocare. In alto il. SportFace.

