Svizzera, olimpiadi di informatica: 2 argenti e 2 bronzi per il team italiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Si sono concluse venerdì 25 giugno le olimpiadi Internazionali di informatica, la più importante manifestazione competitiva del settore per i giovani, che vede la partecipazione di studenti delle scuole secondarie di secondo grado da ogni parte del mondo. A difendere il tricolore Davide Bartoli dell'IIS Alberghetti di Imola, Tommaso Dossi del LS Volta di Milano, Filippo Casarin del LS Da Vinci di Treviso, Valerio Stancanelli del LS Galilei di Catania. La competizione si è svolta interamente online, secondo le direttive del Comitato Internazionale che ha richiesto però a ciascun Paese partecipante di riunire fisicamente la propria squadra in un'unica sede.

