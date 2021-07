Straordinari | quando e come devono essere pagati?

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 2 luglio 2021) Glirientrano tra gli eventi tipici dell’attività lavorativa. Per questo motivo la loro disciplina è minuziosamente regolamentata sia dalla legge che dai singoli contratti collettivi. Questi ultimi, riconoscono di norma particolari maggiorazioni per le ore svolte in eccedenza rispetto al tempo pieno, oltre a fissare un tetto annuo per il ricorso alloo. Al di là di quelle che sono le disposizioni contrattuali, la legge (in particolare il Decreto legislativo numero 66/2003) introduce una disciplina di base del lavoroo, definendo i limiti dell’attività lavorativa settimanale ed i casi in cui il ...