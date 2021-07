Sanremo 2022, tutto fatto: ecco il nome del conduttore scelto (Di venerdì 2 luglio 2021) Sembra che la Rai abbia ormai scelto il conduttore del festival di Sanremo 2022. La conferma è arrivata dal diretto interessato web sourceSono giorni molto importanti in casa Rai per decidere il futuro della trasmissione di punta della tv di stato. Parliamo ovviamente di Sanremo 2022 che da sempre rappresenta lo show televisivo di maggior successo in Italia. Ogni anno milioni di italiani si ritrovano davanti alla tv per ascoltare le nuove canzoni degli artisti e per commentare tutto ciò che succede sul palco dell’Ariston e dietro le quinte. Le ultime due edizioni sono ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 2 luglio 2021) Sembra che la Rai abbia ormaiildel festival di. La conferma è arrivata dal diretto interessato web sourceSono giorni molto importanti in casa Rai per decidere il futuro della trasmissione di punta della tv di stato. Parliamo ovviamente diche da sempre rappresenta lo show televisivo di maggior successo in Italia. Ogni anno milioni di italiani si ritrovano davanti alla tv per ascoltare le nuove canzoni degli artisti e per commentareciò che succede sul palco dell’Ariston e dietro le quinte. Le ultime due edizioni sono ...

Advertising

OptiMagazine : #Amadeus a #Sanremo2022? Cosa ha risposto ? - GiuseppeporroIt : Sanremo 2022, Amadeus pronto per il terzo Festival? Si, ma ad una condizione: ecco quale (FOTO) #Sanremo2022… - zazoomblog : Sanremo 2022: Amadeus è pronto per condurre un terzo Festival ma a una condizione - #Sanremo #2022: #Amadeus… - StraNotizie : Sanremo 2022: Amadeus è pronto per condurre un terzo Festival, ma a una condizione - chry92_ : @tommaso_zorzi Prossima tappa Sanremo 2022 ?? -