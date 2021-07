(Di venerdì 2 luglio 2021) Sono venuto a salutare l’ingresso di più di 50 amministratori locali da tutta la provincia di. Capisco che e’ il 2 luglio, capisco che stasera hanno tutti attenzione alla Nazionale ma essere radicati sul territorio significa tanto”. Cosi’ Matteoprima di partecipare a un incontro con dirigenti e amministratori locali. “Per me vale più un sindaco di un parlamentare per intenderci. E’ una giornata preziosa quella di oggi pomeriggio a. Spero che il governatore De Luca non si offenda”. “E’ l’unico in tutta Italia che non rispetta quanto previsto dai medici, dagli scienziati, dal Cts, dal ...

Advertising

zazoomblog : Salvini a Salerno tra applausi e contestazioni - #Salvini #Salerno #applausi - occhio_notizie : Anche #Salvini parla della questione #Salernitana - occhio_notizie : #Salvini parla anche del caso #Salernitana: - occhio_notizie : #Salvini arriva a #Salerno e risponde a #DeLuca - Ora_Notizie : “Ho rinviato il vaccino perché impegnato in un’aula di tribunale'. -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Salerno

" Vaccinati amico mio e mettiti la mascherina " ha poi affermato De Luca all'indirizzo di, ... E daarriva la controreplica del leader della Lega: "De Luca È l'unico in tutta italia che ......Campania Vincenzo De Luca rivolgendosi al leader della Lega Matteo, ieri in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere, oggi a Sorrento per la tre giorni di Alis e a seguire a. '..."La Campania non si Lega. Il Sud non dimentica le offese". È lo striscione con cui i Giovani Democratici, la giovanile del Partito Democratico, ha accolto Matteo Salvini al suo arrivo a Salerno.Salvini e la Salernitana in Serie A, il leader della Lega spera nell'iscrizione: "Avete conquistato con le unghie e con i denti la promozione" ...