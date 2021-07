(Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug (Adnkronos) - Il Pd si troverà unain competizione alle prossime elezioni? "Noi andremo avanti per la nostra strada convinti che il fronte alternativo alla destra sovranista o lo costruisce il Pd o non lo costruisce nessuno movimento, con chi ci sta, noncompetizione, il Pd sarà ildel Paese e della coalizione". Lo ha detto Francescoe Rainews24.

Pd: Boccia, 'lista Conte? Non temiamo nessuno, saremo primo partito'

