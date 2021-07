No, Giuseppe Conte non è stato condannato dal Tribunale di Pisa (Di venerdì 2 luglio 2021) Il nuovo corso sallustiano porta i propri frutti e la differenza tra quel che era prima Libero quotidiano e quel che è adesso è molto evidente. Abbiamo deciso di iniziare questo articolo di fact-checking con una bufala, visto che il giornale – che ora vede la direzione affidata al duo Sallusti-Senaldi, come un Giano Bifronte degli anni Duemila – prosegue imperterrito nel suo stile comunicativo esplosivo. Il mood è sempre lo stesso: sparo un titolone in prima pagina e poi fa niente che all’interno dell’articolo il testo racconti tutta un’altra verità (che smentisce proprio la tesi gridata in grassetto). Ed è il caso della notizia su Giuseppe Conte ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 luglio 2021) Il nuovo corso sallustiano porta i propri frutti e la differenza tra quel che era prima Libero quotidiano e quel che è adesso è molto evidente. Abbiamo deciso di iniziare questo articolo di fact-checking con una bufala, visto che il giornale – che ora vede la direzione affidata al duo Sallusti-Senaldi, come un Giano Bifronte degli anni Duemila – prosegue imperterrito nel suo stile comunicativo esplosivo. Il mood è sempre lo stesso: sparo un titolone in prima pagina e poi fa niente che all’interno dell’articolo il testo racconti tutta un’altra verità (che smentisce proprio la tesi gridata in grassetto). Ed è il caso della notizia su...

Advertising

petergomezblog : M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - fattoquotidiano : ADDIO M5S Ha già saltato il fosso, l’avvocato. È già oltre il Movimento, Giuseppe Conte. “C’è tanto sostegno dai ci… - fattoquotidiano : Nello psicodramma collettivo dei Cinquestelle, c’è un “fattore P” che può spiegare la personalità di Giuseppe Conte… - grandehermano1 : RT @claudiodamico72: L’entrata in campo di Giuseppe Conte rade al suolo la vecchia politica, quella del malaffare, del mangia mangia sulle… - AglioVestito : RT @LaVeritaWeb: Giuseppe Conte ha in mente un soggetto politico «light», nato sottraendo uomini e contributi al M5s. Solo per partire serv… -