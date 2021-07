Napoli, amichevole di lusso con il Bayern Monaco: ecco data e luogo (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Napoli ha annunciato sul proprio sito ufficiale un’amichevole di lusso contro il Bayern Monaco: i dettagli Prestigiosa amichevole per il Napoli dopo la prima parte del ritiro precampionato a Dimaro-Folgarida. Gli azzurri affronteranno il Bayern Monaco il 31 luglio nella “Audi Football Summit” organizzata da MatchIQ. L’incontro avrà luogo all’Allianz Arena alle ore 16.30. Un match di grande valore che vedrà il Napoli affrontare uno dei Club più titolati al mondo, per cominciare all’insegna dello ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Ilha annunciato sul proprio sito ufficiale un’dicontro il: i dettagli Prestigiosaper ildopo la prima parte del ritiro precampionato a Dimaro-Folgarida. Gli azzurri affronteranno ilil 31 luglio nella “Audi Football Summit” organizzata da MatchIQ. L’incontro avràall’Allianz Arena alle ore 16.30. Un match di grande valore che vedrà ilaffrontare uno dei Club più titolati al mondo, per cominciare all’insegna dello ...

