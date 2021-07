Nainggolan: “Spalletti a Napoli farà un grandissimo calcio” (Di venerdì 2 luglio 2021) Radja Nainggolan, centrocampista attualmente di proprietà dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ho 33 anni, vivo bene e sereno e non devo stravolgere la mia vita. Io cerco sempre di dare il massimo ovunque io sia, se sarà a Cagliari cercherò di portarlo il più in alto possibile; se sarà all’Inter, allora proverò a giocarmi le mie chance. Spalletti? A Napoli può fare un grandissimo calcio, gli azzurri hanno tanti giocatori di qualità e sarà una squadra molto molto fastidiosa. Lukaku è nato e cresciuto in Belgio. Conosco bene la sua storia e sua madre, a cui è molto legato. Se gli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 luglio 2021) Radja, centrocampista attualmente di proprietà dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ho 33 anni, vivo bene e sereno e non devo stravolgere la mia vita. Io cerco sempre di dare il massimo ovunque io sia, se sarà a Cagliari cercherò di portarlo il più in alto possibile; se sarà all’Inter, allora proverò a giocarmi le mie chance.? Apuò fare un, gli azzurri hanno tanti giocatori di qualità e sarà una squadra molto molto fastidiosa. Lukaku è nato e cresciuto in Belgio. Conosco bene la sua storia e sua madre, a cui è molto legato. Se gli ...

Advertising

napolista : Il giocatore a Sky Sport: “Gli azzurri hanno tanti giocatori di qualità e diventeranno una squadra molto molto fast… - VitGen55 : @abigail19755 @Vatenerazzurro1 Grazie a Spalletti se abbiamo fatto la più grande stronzata dopo, Pirlo, Seedorf, R.… - orlandulloTW : @enzogoku69 Mr. Spalletti ma te lo prendi a #Nainggolan che ce lo hai fatto prendere in cambio di #Zaniolo? ma come si fa???? - interliveit : ?? Fatta per #Nainggolan al #Cagliari: l'#Inter pagherà una buonuscita da 1 milione di euro - AdriBatti : @Prisco23934474 Ripeto, mi sta bene, a non più di 1 mln. Vidal è lo scotto che paghiamo di ogni allenatore, Conte c… -