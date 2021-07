M5S: Toninelli, 'se Grillo non ha più fiducia in Conte dobbiamo accettarlo' (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - La situazione che vive il M5S "è un problema grosso ma interno, un problema di regole e relazioni che sembrano essersi rotte, ma non sono venuti meno le nostre battaglie, i nostri valori, i nostri principi. Il problema è tutto interno, uno statuto affidato da Grillo a Conte che non porta ad un accordo. Tutti noi auspichiamo che i rapporti tornino ad essere sereni", che i due tornino "ad avere fiducia l'uno nell'altro". Nel video di mercoledì scorso, "Beppe a un certo punto fa capire che Conte potrebbe non essere la persona adatta e lo dobbiamo accettare, anche questo. Laddove non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - La situazione che vive il M5S "è un problema grosso ma interno, un problema di regole e relazioni che sembrano essersi rotte, ma non sono venuti meno le nostre battaglie, i nostri valori, i nostri principi. Il problema è tutto interno, uno statuto affidato dache non porta ad un accordo. Tutti noi auspichiamo che i rapporti tornino ad essere sereni", che i due tornino "ad averel'uno nell'altro". Nel video di mercoledì scorso, "Beppe a un certo punto fa capire chepotrebbe non essere la persona adatta e loaccettare, anche questo. Laddove non ...

