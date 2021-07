LIVE Svizzera-Spagna 0-1, Europei 2021 in DIRETTA: Jordi Alba porta in vantaggio le Furie Rosse! (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match 12? La Spagna sta spingendo sull’acceleratore in questa fase. 10? Jordi Alba prova un cross, ma la difesa Svizzera questa volta è attenta. 9? Quest’azione potrebbe subito spaccare in due la partita. 8? GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Jordi Alba tira dalla distanza col sinistro, poi la palla torva la rete grazie ad una deviazione di Zakaria. 8? Il primo calcio d’angolo del match è per la Spagna. 7? Fuorigioco per Shaqiri, vanificata una buona giocata di Widmer. 6? La ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del match 12? Lasta spingendo sull’acceleratore in questa fase. 10?prova un cross, ma la difesaquesta volta è attenta. 9? Quest’azione potrebbe subito spaccare in due la partita. 8? GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!tira dalla distanza col sinistro, poi la palla torva la rete grazie ad una deviazione di Zakaria. 8? Il primo calcio d’angolo del match è per la. 7? Fuorigioco per Shaqiri, vanificata una buona giocata di Widmer. 6? La ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Svizzera-Spagna 0-0 Europei 2021 in DIRETTA: si parte all’Olimpico in palio la semifinale! - #Svizzera-Spagna… - GuidoTresoldi : RT @RSIsport: ????? La Svizzera affronta la Spagna con la stessa formazione scesa in campo contro la Francia, salvo lo squalificato Xhaka sos… - ilcirotano : LIVE Alle 18 Svizzera-Spagna: Luis Enrique punta su Jordi Alba - - romanewseu : LIVE #Euro2020, quarti di finale: via a #SvizzeraSpagna - SkySport : #SvizzeraSpagna ora su Sky: risultato e tabellino LIVE #SkySport #SkyEuro2020 #EURO2020 -