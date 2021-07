Lady Mertens e la gaffe con bacio davanti ai murales di Napoli | confonde Dries con…

(Di venerdì 2 luglio 2021) Chissà come avrà commentatoladella moglie, che lo ha scambiato per un altro giocatore del. Il divertente siparietto è stato condiviso dalla modella sui social...

Advertising

FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ?????? #SOCIALVLAD - Ha fatto il giro del web la foto di #KatKerkhofs, alias lady #Mertens, che domenica sera mostrava allo… - acdicerbo : RT @LeBombeDiVlad: ?????? #SOCIALVLAD - Ha fatto il giro del web la foto di #KatKerkhofs, alias lady #Mertens, che domenica sera mostrava allo… - LeBombeDiVlad : ?????? #SOCIALVLAD - Ha fatto il giro del web la foto di #KatKerkhofs, alias lady #Mertens, che domenica sera mostrava… - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: ?? Divertente video di lady #Mertens, Kat, che va a visitare a #Napoli il murales #Maradona e “bacia” Insigne confondendolo… - MGuardasole : ?? Divertente video di lady #Mertens, Kat, che va a visitare a #Napoli il murales #Maradona e “bacia” Insigne confon… -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Mertens

Si chiama 'Katje voor de sfeer' il programma Tv di Kat Kerkhofs in cuiracconta il suo modo unico e particolare di vivere gli Europei di calcio. Nella prossima sfida, però, l'Italia - Paese in cui da otto anni vive per la presenza a Napoli - sfiderà proprio il ...Il rapporto dicon Napoli Tramite il suo blog ( julietsjourney.com ) la giovane olandese nel 2014, così come riportato su numerosi quotidiani (tra cui la Gazzetta dello Sport ), dopo il ...Chissà come avrà commentato Dries la gaffe della moglie, che lo ha scambiato per un altro giocatore del Napoli. Il divertente siparietto è stato condiviso dalla modella sui ...Qui di seguito l'immagine mostrata sui social da 'La Bodega de D10S' con un post pubblicato su Instagram. Kat Kerkhofs è stata quest'oggi, dunque, ai Quartieri Spagnoli. La moglie di Dries Mertens, Ka ...