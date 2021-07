Inter: l'ad Marotta premiato col Leone d'oro (Di venerdì 2 luglio 2021) L'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha ricevuto oggi a Venezia il Leone d'Oro per meriti professionali. Il riconoscimento, simbolo storico della Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) L'ad dell', Giuseppe, ha ricevuto oggi a Venezia ild'Oro per meriti professionali. Il riconoscimento, simbolo storico della Mostranazionale d'arte cinematografica di Venezia, ...

Advertising

FBiasin : #Carnevali: “Contatti con l’#Inter per #Raspadori con l’amico Beppe (#Marotta ndr). Non pensiamo di cederlo ma con… - DiMarzio : L'ad dell'#Inter #Marotta fa il punto sui piani futuro del club. E parla anche del rinnovo di #Lautaro - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, MAROTTA: 'CESSIONE HAKIMI IN FASE CONCLUSIVA Nel giro di un giorno dovrebbe essere chiusa.… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - L'a.d. Marotta premiato col Leone d'oro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - L'a.d. Marotta premiato col Leone d'oro -