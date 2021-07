Il testa a testa tra Richard Branson e Jeff Bezos a chi vola prima nello spazio (Di venerdì 2 luglio 2021) Il patron di Virgin Galactic dice di essere pronto a partire l’11 luglio, nove giorni prima del fondatore di Amazon, che imbarca anche Wally Funk, pioniera dell’aeronautica statunitense Da sinistra, Richard Branson, Jeff Bezos e Wally Funk (foto Virgin Galactic e Blue Origin)Dopo il sorpasso di Space X del rivale Elon Musk sulla sua Blue Origin per i contratti con la Nasa per lo sviluppo del nuovo lander lunare, Jeff Bezos potrebbe vedersi di nuovo scavalcato nella conquista (stavolta personale) dello spazio da un altro eccentrico milionario. Se ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) Il patron di Virgin Galactic dice di essere pronto a partire l’11 luglio, nove giornidel fondatore di Amazon, che imbarca anche Wally Funk, pioniera dell’aeronautica statunitense Da sinistra,e Wally Funk (foto Virgin Galactic e Blue Origin)Dopo il sorpasso di Space X del rivale Elon Musk sulla sua Blue Origin per i contratti con la Nasa per lo sviluppo del nuovo lander lunare,potrebbe vedersi di nuovo scavalcato nella conquista (stavolta personale) delloda un altro eccentrico milionario. Se ...

SkyTG24 : Variante Delta, dal mal di testa al naso che cola: i sintomi più comuni - matteograndi : Stanno perdendo la testa. Nel giorno in cui EMA certifica che doppia dose protegge dalla #delta questi impongono i… - dariofrance : Firmato l’atto costitutivo della Fondazione che gestirà i Giganti di Mont’e Prama e il parco archeologico di Tharro… - aggradabile : RT @Games18Video: Il modo in cui la stampa brasiliana ci piscia in testa - LeonardoMelii : @xxanterebic 40 anni e come consiglio per superare la timidezza ti dice di bere...cosa ci vuoi tirare fuori da una testa cosi? -