Green pass europeo al via da ieri: primi disagi in aeroporto (Di venerdì 2 luglio 2021) Da ieri è entrato in vigore il Green pass che permette a tutti coloro che hanno ricevuto esito negativo del tampone o entrambe le dosi di vaccino o abbiano già passato il Covid, di poter partire e spostarsi all'interno dei paesi europei. Non sembra però filare tutto liscio agli aeroporti. Green pass: code al check-in in aeroporto aumentate del 500% Come riporta il Corriere, le organizzazioni internazionali che rappresentano le compagnie aeree e gli aeroporti denunciano che tra i 27 Paesi membri dell'Unione europea ci sono almeno dieci modalità di verifica di uno ...

borghi_claudio : Importante aggiornamento sull'errore di traduzione del regolamento green pass. Stiamo anche indagando sulle modalit… - Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - borghi_claudio : Ho controllato direttamente le fonti e confermo che nella traduzione italiana (e solo nella traduzione italiana) de… - kyappy80 : @blablia87 servono per essere cmq asintomatici ma arricchendo le case farmaceutiche. Fanculo a green pass,vaccini,g… - lorella07021959 : RT @GuidoDeMartini: ?? PROSSIMO BERSAGLIO: LA SCUOLA ?? Si spinge già per L’OBBLIGO VACCINALE (diretto o indiretto con DAD per i resistenti,… -