F1, GP Austria 2021, prove libere oggi in tv: orario e come vederle in diretta tv e streaming (Di venerdì 2 luglio 2021) Tutto pronto per le prove libere del Gran Premio di Austria 2021: a sette giorni di distanza si corre nuovamente sul Red Bull Ring di Spielberg. In terra Austriaca riparte quest’oggi il duello iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati attualmente da 18 punti in favore dell’olandese rispetto al britannico sette volte campione del mondo. Battaglia totale anche per il campionato costruttori tra Red Bull e Mercedes, mentre Ferrari va a caccia di un risultato importante per recuperare punti preziosi su McLaren nella lotta per il terzo posto tra i team. Le libere 1 e ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) Tutto pronto per ledel Gran Premio di: a sette giorni di distanza si corre nuovamente sul Red Bull Ring di Spielberg. In terraca riparte quest’il duello iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati attualmente da 18 punti in favore dell’olandese rispetto al britannico sette volte campione del mondo. Battaglia totale anche per il campionato costruttori tra Red Bull e Mercedes, mentre Ferrari va a caccia di un risultato importante per recuperare punti preziosi su McLaren nella lotta per il terzo posto tra i team. Le1 e ...

Advertising

SkySportF1 : GP d'Austria: momentaccio Bottas, non funziona nemmeno il pass. FOTO #AustrianGP #SkyMotori #Formula1 - SkySportF1 : F1, Vettel nella conferenza del GP Austria: 'Serve una qualifica migliore, altrimenti...' #SkyMotori #F1 #Formula1 - Gazzetta_it : Sì Italia, siamo ai quarti! Chiesa e Pessina entrano e fanno fuori l'Austria - zebaldo77 : RT @Mat14_05: F1 2021 – GRAN PREMIO D’AUSTRIA - sportface2016 : #AustrianGP F1, qualifiche domani in tv: orario e come vederle in diretta tv e streaming -