Dzeko forza la Roma | vuole andare via gratis La risposta dei Friedkin

Advertising

ice24man : @juveandmore Lo vedo come un errore.. un’altra punta serve per forza e tanto vale prendi lui che sarà il futuro piu… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko forza

Yahoo Finanza

Il futuro di Edinsembra apparecchiarsi lontano dalla capitale: anche l'addio, però, non si prospetta tra i più semplici. Mentre infatti Tiago Pinto ha dato da giorni il compito al procuratore Lucci di trovare al ...Impossibile prevedere quante persone saranno presenti per salutare Mou, ma la possibilità di rivivere un- bis (nel 2015 lo accolsero a Fiumicino circa 3mila persone) è concreta. Il Covid non ...Tiago Pinto ha dato mandato al procuratore di Edin Dzeko di trovare una sistemazione al suo assistito per la prossima stagione. Da parte sua, come riporta Tuttosport, per lasciare la Roma il bosniaco ...Edin Dzeko lascerà la Roma durante la sessione estiva di calciomercato. È questa l'unica certezza sul futuro dell'attaccante bosniaco classe '86, che non intende aspettare la fine del suo contratto (i ...