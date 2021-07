Dalla Russia con dissenso (Di sabato 3 luglio 2021) Alcuni film del passato, significativi nella storia del cinema, fanno da riferimento teorico anche per quelli contemporanei, nelle cinematografie del centro ed est Europa. Nella sezione dei classici restaurati, il festival di Cannes offre alcune decisive esperienze cinematografiche assenti da tempo come Kieslowski, tanto amato quanto dimenticato, con un film realizzato dopo il Decalogo (1988), La doppia vita di Veronica (1991) ovvero come il cinema possa indagare delle pieghe del destino, un film quasi premonitore della biografia del regista. Si … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 luglio 2021) Alcuni film del passato, significativi nella storia del cinema, fanno da riferimento teorico anche per quelli contemporanei, nelle cinematografie del centro ed est Europa. Nella sezione dei classici restaurati, il festival di Cannes offre alcune decisive esperienze cinematografiche assenti da tempo come Kieslowski, tanto amato quanto dimenticato, con un film realizzato dopo il Decalogo (1988), La doppia vita di Veronica (1991) ovvero come il cinema possa indagare delle pieghe del destino, un film quasi premonitore della biografia del regista. Si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : Russia travolta dalla variante Delta: 600 morti in 24 ore, mai cosi tanti dal 21 giugno. A Mosca 98 vittime: record… - Tg3web : Focolaio sull'isola di Maiorca con almeno 700 studenti contagiati ad un concerto, tremila in quarantena. Dalla Gran… - repubblica : ?? Dietrofront Delta, dalla Russia all'India, cosi' la variante sta richiudendo il mondo - byTorvas : @DAXXIVN Quando arrivano bombe dalla Russia, non lamentarti. - fabius10scudi : Dopo i vaccini, altri segni di cedimento dalla Russia. -