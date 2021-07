Come si trovano amici e persone su Facebook (Di venerdì 2 luglio 2021) Facebook nacque all'università di Harvard in America, con la finalità di far rimanere in contatto gli studenti tra loro, sia durante gli studi che dopo. Nessuno si sarebbe immaginato che poi sarebbe diventata una rete mondiale ricca di opportunità. Nonostante la crescita della piattaforma, è indubbio che in Facebook rimanga prevalente la sua funzione originaria, quella di rimanere in contatto con gli amici e trovarne di nuovi. Non c'è posto migliore di riconnettersi con i compagni di scuola o i colleghi del lavoro passato ed è, per molti, divertente aggiungere sempre nuovi amici. In questo articolo vediamo ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 2 luglio 2021)nacque all'università di Harvard in America, con la finalità di far rimanere in contatto gli studenti tra loro, sia durante gli studi che dopo. Nessuno si sarebbe immaginato che poi sarebbe diventata una rete mondiale ricca di opportunità. Nonostante la crescita della piattaforma, è indubbio che inrimanga prevalente la sua funzione originaria, quella di rimanere in contatto con glie trovarne di nuovi. Non c'è posto migliore di riconnettersi con i compagni di scuola o i colleghi del lavoro passato ed è, per molti, divertente aggiungere sempre nuovi. In questo articolo vediamo ...

Advertising

Orlandopinelli : RT @Recommon: 3/ Documenti ufficiali che chiunque può consultare per trarre le sue conclusioni. Più che una smentita, quella di Cingolani h… - _stuckonmendes_ : L’ANSIA CHE MI METTONO I MIEI È INDESCRIVIBILE. MI TRATTANO COME UNA CRETINA, COME SE NON STESSI CERCANDO LAVORO. C… - G1NGERETTI : Trovano giusficazioni pure per una che strumentalizza una cosa grave come l'essere cacciati di casa a causa del pro… - BENDITAD0R : @spieIthetea ma come li trovano sti posti ?? - Pianetablunews : Un gruppo di ricercatori americani ha condotto uno studio in cui pone al centro il persistente dubbio dei genitori:… -

Ultime Notizie dalla rete : Come trovano Variante Epsilon, la nuova mutazione che preoccupa. Ecco dove si trova Lo studio pubblicato su Science vuole sottolineare l'importanza del sequenziamento come una delle ... ha osservato ben tre mutazioni che la rendono resistente agli anticorpi e che si trovano sulla ...

Covid: anche la Epsilon desta preoccupazioni Lo studio pubblicato su Science vuole sottolineare l'importanza del sequenziamento come una delle ... ha osservato ben tre mutazioni che la rendono resistente agli anticorpi e che si trovano sulla ...

Bollette, tutto pronto per il bonus automatico: come funziona, a quanto ammonta e chi ne ha diritto Il Sole 24 ORE Lo studio pubblicato su Science vuole sottolineare l'importanza del sequenziamentouna delle ... ha osservato ben tre mutazioni che la rendono resistente agli anticorpi e che sisulla ...Lo studio pubblicato su Science vuole sottolineare l'importanza del sequenziamentouna delle ... ha osservato ben tre mutazioni che la rendono resistente agli anticorpi e che sisulla ...