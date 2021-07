Che fine ha fatto Virtua Striker? – RubricaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 luglio 2021) Nel 1994 nelle sale giochi di tutto esplodeva la Virtua Striker mania: il gioco di calcio arcade di SEGA che ha conquistato il cuore di milioni di appassionati.. Quando si parla di videogiochi a tema calcistico è impossibile non citare quello che è uno dei papà di quelli “moderni”, ovvero Virtua Striker. Il gioco di SEGA, con la sua grafica tridimensionale e la classica impostazione arcade, dove i calciatori eseguivano qualsiasi tipo di colpo semplicemente attraverso l’uso di pochi pulsanti, spopolò per anni nei cabinati di tutto il mondo, prima del declino del mercato dei coin-op, dando vita a una … Rubriche giochiRead ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 luglio 2021) Nel 1994 nelle sale giochi di tutto esplodeva lamania: il gioco di calcio arcade di SEGA che ha conquistato il cuore di milioni di appassionati.. Quando si parla di videogiochi a tema calcistico è impossibile non citare quello che è uno dei papà di quelli “moderni”, ovvero. Il gioco di SEGA, con la sua grafica tridimensionale e la classica impostazione arcade, dove i calciatori eseguivano qualsiasi tipo di colpo semplicemente attraverso l’uso di pochi pulsanti, spopolò per anni nei cabinati di tutto il mondo, prima del declino del mercato dei coin-op, dando vita a una … Rubriche giochiRead ...

Advertising

CottarelliCPI : Il cashback non è mai stato una misura contro l'evasione (era troppo costoso per questo fine). Il cashback era una… - virginiaraggi : Abbiamo chiuso anche il campo rom La Monachina. Ulteriore importante obiettivo raggiunto nel percorso di superament… - ShooterHatesYou : Da ieri è più facile trovare nei propri comuni i banchetti di @EutanaSiaLegale per firmare il referendum sul fine v… - moonylvpin_ : RT @SerenaTrani91: 'Grazie per avermi salvata .. non solo ieri, ma tante volte più di quante io possa contarne!' 3x180 'Alla fine è lei ch… - e_angelaccio : @BelRedDevils Abbastanza arroganti. Belgio sembra aver paura. Come la Germania 2006 che ci prendeva in giro ridendo… -