Belen Rodriguez | manca pochissimo | l’annuncio fa impazzire tutti

(Di venerdì 2 luglio 2021)ha fatto un annuncio che ha mandato in tilt i suoi followers.veramentesta per diventare mamma per la seconda volta e ormai, come ha fatto sapere lei stessa,all’arrivo della cicogna in casa Spinalbese. La nascita di Luna Marì è ormai prossima e la showgirl è L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

La piccola Luna Marie sta per venire al mondo. La figlia dista per nascere e ad annunciarlo è proprio la showgirl argentina. 'Manca poco' ha scrittoin un post di poche ore fa, annunciando dunque che sua figlia potrebbe arrivare da un ...Secondo alcune indiscrezioni l'inedita coppia potrebbe approdare sul piccolo schermo con la nuova edizione di Pechino Express . Il nuovo compagno dista per fare il suo debutto in ...Belen Rodriguez ha fatto un annuncio che ha mandato in tilt i suoi followers. Manca veramente pochissimo. Belen Rodriguez sta per diventare mamma per la seconda volta e ormai, come ha fatto sapere lei ...Belen Rodriguez prossima al parto, arriva la confessione ai fan: "Sta arrivando". La confessione della showgirl ai fan sui social ...