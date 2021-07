Advertising

juventusfc : Al volo, in acrobazia, di destro, di sinistro e di testa ?? Che belli i ?? 1??0?? ? della Juventus #Under23! ??… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi nel 1993: Del Piero diventa un giocatore della Juventus ?????? Il resto è Storia... #UCL | @juventusfc… - Mediagol : VIDEO Juventus, Agnelli e la Superlega: “Ceferin? Il tempo aggiusterà tutto” - iirpo : RT @repubblica: La Juventus garantisce: 'Cristiano Ronaldo rimarrà con noi' - LorenzoPuliga : RT @tvdellosport: ?? CONFERENZA STAMPA DELLA DIRIGENZA #JUVENTUS Il nuovo Football Director della #Juventus, #FedericoCherubini risponde… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Juventus

'Nessun segnale - ha precisato Cherubini - né da parte sua né da parte della: parliamo di un calciatore che solo l'anno scorso ha segnato 36 gol. I numeri non dicono tutto, ma nascondono ...... il giornalista della 'Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin, con il quale abbiamo parlato del futuro di Cristiano Ronaldo alla. In caso di addio, ecco quale sarebbe secondo lui il profilo ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...Il vice presidente bianconero è intervenuto in confeenza stampa.