Vaccini | Figliuolo | a luglio dosi invariate | problema sono le agende delle Regioni

'A luglio manterremo la quota di somministrazione delle 500mila dosi dial giorno'. A garantirlo è il commissario Francesco, che sulla richiesta delle Regioni di poter avere più fiale osserva: 'I numeri non sono un'opzione, a luglio avremo le stessi dosi ...'I numeri - ha spiegato- non sono un'opzione, a luglio avremo le stessi dosi diRna di giugno'. 'Il problema - ha aggiunto - è legato alle agende che molte Regioni hanno ...Da oggi, giovedì 1 luglio, Piemonte e Liguria fanno da apripista ai vaccini in vacanza. È diventato operativo l’accordo tra le due regioni, che così “si alleano” per la somministrazione delle dosi nel ..."Ci stiamo attrezzando. La nuova filosofia è quella di andare sui medici di medicina generale, sulle farmacie e chiaramente sui nosocomi" ...