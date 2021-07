Uomini e Donne, incidente per Tina Cipollari: ecco cosa è successo (Di giovedì 1 luglio 2021) Tina Cipollari, amata opinionista di Uomini e Donne, vittima di un incidente domestico che la costringe a bendare un occhio. Leggi su comingsoon (Di giovedì 1 luglio 2021), amata opinionista di, vittima di undomestico che la costringe a bendare un occhio.

Advertising

rubio_chef : Se donne e uomini della polizia lavorano in condizioni difficili non è colpa dei detenuti ma colpa vostra, se il si… - SeaWatchItaly : Ancora morti che potevano essere evitate a poche miglia dalle coste europee Mentre le navi che potrebbero salvare… - MSF_ITALIA : Ancora per quanto tempo continueremo a contare i cadaveri di uomini, donne e bambini annegati a poche miglia dalle… - StecchinoJohnny : @NicoloZuliani Tolto il motivo di conflitto uomini e donne diventano come l'esercito di terracotta, ma senza fascino marziale - chuufra : Invece di non uomini potreste parlare di donne e non binary ma dovete usare gli uomini anche qui perché poverini se… -