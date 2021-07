Ufficiale: Stefano Lucchini è il nuovo allenatore della Pergolettese (Di giovedì 1 luglio 2021) Con un comunicato la Pergolettese ha annunciato il suo nuovo allenatore: “L’U.S. Pergolettese 1932 comunica ufficialmente, di aver affidato la panchina della prima squadra, per la stagione sportiva 2021/22, al sig. Stefano Lucchini. Nato a Codogno il 02/10/1980, nella scorsa stagione e’ stato l’allenatore in seconda di Luigi Del Neri sulla panchina del Brescia in serie B, dopo essere stato sulla panchina delle formazioni Under 16 e Primavera della Cremonese. La sua lunga e prestigiosa carriera da calciatore, lo ha visto indossare le ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Con un comunicato laha annunciato il suo: “L’U.S.1932 comunica ufficialmente, di aver affidato la panchinaprima squadra, per la stagione sportiva 2021/22, al sig.. Nato a Codogno il 02/10/1980, nella scorsa stagione e’ stato l’in seconda di Luigi Del Neri sulla panchina del Brescia in serie B, dopo essere stato sulla panchina delle formazioni Under 16 e PrimaveraCremonese. La sua lunga e prestigiosa carriera da calciatore, lo ha visto indossare le ...

