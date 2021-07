UFFICIALE – Madonna non è più l’allenatore dell’Inter Primavera | i ringraziamenti del club

(Di giovedì 1 luglio 2021) Armandonon è piùLa notizia era nell’aria già da qualche settimana, ora è anche. Armandonon guiderà l’Internel corso del prossimo campionato: a prendere il suo posto sarà Cristian Chivu. “FC Internazionale Milano desidera ringraziare Armandoper il lavoro svolto negli ultimi tre anni alla guida. Al tecnico di Alzano Lombardo va un sincero in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera”. L'articolo proviene da ...

