Ucraina Inghilterra, annullati i biglietti dei tifosi inglesi: il motivo (Di giovedì 1 luglio 2021) I tifosi dell'Inghilterra non potranno assistere al match di Roma contro l'Ucraina: la decisione ufficiale della UEFA La UEFA ha accolto la richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza italiana e deciso di rendere nulli i biglietti acquistati dai tifosi dell'Inghilterra per assistere al match contro l'Ucraina, di scena allo stadio Olimpico di Roma. Il comunicato ufficiale. «Si tratta di un blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le ore 21 di oggi 1 luglio e l'annullamento dei tagliandi venduti ai residenti ...

