Sgarbi, i falsi De Dominicis e la nostra sete di gogna (Di giovedì 1 luglio 2021) In Italia la sete di giustizia è superiore alla fame d'arte, pertanto è comprensibile che la notizia del proscioglimento di Vittorio Sgarbi e Duccio Trombadori trovi meno spazio della corrispettiva indagine, qualche settimana fa, sulle perizie relative a dei De Dominicis. E, poiché in Italia l'etica sovrasta l'estetica e il sospetto rode la bellezza, era inevitabile che i presunti falsi De Dominicis facessero più notizia dell'evenienza che quei De Dominicis potessero essere veri. L'Italia è una nazione in cui essere artisti è complicato, essere critici d'arte ancor più, ma forse lo è ...

