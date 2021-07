Sainz verso il GP d' Austria | Aiutati da assetto | preparazione e circuito

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ripetersi nel risultato è l'attesa minimail GP d', per Carlose per la Ferrari. C'è altro da ricercare, una prestazione da trovare in qualifica, conservando l'ottimo ritmo gara che ...

Advertising

infoitsport : Sainz verso il GP di Stiria: 'Problemi alle gomme restano ma grande reazione' - autosprint : #Sainz verso il GP di Stiria: 'Problemi alle gomme restano ma grande reazio??ne' -

Ultime Notizie dalla rete : Sainz verso

Autosprint.it

... quello che proprio dal passato trae il suo più grande insegnamento in una sfida lanciatail ... Fin - landia, Gran Bretagna e Safari), impresa e record con la quale eguaglia Carlos, l'unico ...... prima di navigare serenol'ennesimo quinto posto di questa ottima stagione. Grassissime ... AUTOGRILLANDO Carlos: gara in rimonta questa volta per Carlitos, che dal dodicesimo posto risale ...Secondo weekend consecutivo a Spielberg, dopo la vittoria di Verstappen si attende la reazione Mercedes. Capitolo Ferrari: è lotta con Mclaren ...La prestazione al Red Bull Ring di domenica scorsa, dopo le difficoltà del Paul Ricard, sono attribuite a tre fattori chiave. Per la Ferrari novità in arrivo sulla SF21 nella zona del fondo ...