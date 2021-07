Rivoluzione Iva per i prodotti venduti on line, da oggi a pagare saranno direttamente le piattaforme come Amazon o Ebay (Di giovedì 1 luglio 2021) Dal primo luglio si pagherà l’Iva sui prodotti che arrivano da paesi extra Ue anche se di valore inferiore ai 22 euro. A raccogliere l’imposta sulle transazioni fino a 150 euro saranno direttamente le piattaforme di vendita online come Amazon o Ebay, anche se le merci hanno già passato le dogane e sono stoccate in centri di smistamento nel Vecchio Continente. Le regole fiscali dell’e-commerce cambiano anche in Italia per effetto di una direttiva europea del 2017 che punta ad arginare il più imponente giro di evasione fiscale dai tempi del ... Leggi su cityroma (Di giovedì 1 luglio 2021) Dal primo luglio si pagherà l’Iva suiche arrivano da paesi extra Ue anche se di valore inferiore ai 22 euro. A raccogliere l’imposta sulle transazioni fino a 150 euroledi vendita on, anche se le merci hanno già passato le dogane e sono stoccate in centri di smistamento nel Vecchio Continente. Le regole fiscali dell’e-commerce cambiano anche in Italia per effetto di una direttiva europea del 2017 che punta ad arginare il più imponente giro di evasione fiscale dai tempi del ...

