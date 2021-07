Quando iniziano i saldi estivi a Roma e nel Lazio | la data di inizio e l’indagine | ‘Il 60% dei romani approfitterà degli sconti’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 luglio 2021) Conto alla rovescia per la corsa allo shopping nel. Da sabato 3 luglio prenderanno il via inella Capitale e in tutta la Regione, anche se molte attività sono già partite con le vendite promozionali. Un’iniziativa lanciata dalla Pisana per sostenere il settore del commercio, uno tra i tanti piegati dalla crisi economica legata all’emergenza sanitaria. Leggi anche:2021, eccoe quanto durano: il calendario con ladie ...