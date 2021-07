Paola Di Benedetto e Stefano De Martino: Flirt in Corso! (Di giovedì 1 luglio 2021) Paola Di Benedetto e Stefano De Martino sono una nuova coppia? Arriva l’indiscrezione bomba! Ecco tutti i dettagli! Stefano De Martino e Paola Di Benedetto sono sulla buona strada per diventare la prossima coppia più hot dell’estate! Sono giorni che ormai non si parla d’altro! La bella showgirl è stata paparazzata più volte in compagnia dell’ ex marito di Belen Rodriguez. Uno degli ultimi scatti risale a qualche giorno fa. Il ballerino e l’ ex Madre Natura sono stati beccati insieme su una barca al largo della costiera Amalfitana. A confermare un ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 1 luglio 2021)DiDesono una nuova coppia? Arriva l’indiscrezione bomba! Ecco tutti i dettagli!DeDisono sulla buona strada per diventare la prossima coppia più hot dell’estate! Sono giorni che ormai non si parla d’altro! La bella showgirl è stata paparazzata più volte in compagnia dell’ ex marito di Belen Rodriguez. Uno degli ultimi scatti risale a qualche giorno fa. Il ballerino e l’ ex Madre Natura sono stati beccati insieme su una barca al largo della costiera Amalfitana. A confermare un ...

