PA, Unioncamere: in 5 anni serviranno oltre 741mila dipendenti (Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) – La Pubblica amministrazione italiana nei prossimi 5 anni avrà bisogno di oltre 741mila nuovi dipendenti, dei quali oltre 692mila per sostituire quelli che usciranno soprattutto per andare in pensione e circa 49mila lavoratori aggiuntivi. Questa la previsione sul fabbisogno 2021/2025 del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, resa nota dal segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, al convegno su "Pubblica amministrazione e impiego pubblico", a Madonna di Campiglio (TN). Il numero dei pubblici dipendenti, ricorda ...

