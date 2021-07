Morti bianche cresciute del 200% nel 2021: l'Ugl chiede un incontro al presidente Marsilio (Di giovedì 1 luglio 2021) L'Ugl Abruzzo chiede un incontro con il presidente della Regione Marco Marsilio, per individuare soluzioni concrete a sostegno dei lavoratori e delle imprese per arginare il fenomeno delle Morti ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 1 luglio 2021) L'Ugl Abruzzouncon ildella Regione Marco, per individuare soluzioni concrete a sostegno dei lavoratori e delle imprese per arginare il fenomeno delle...

Advertising

VirnaBalanzin : RT @LaRobiErre: Le chiamano morti bianche, ma sono color vergogna. - genovatoday : Sicurezza sul lavoro, l'Ugl chiede incontro a Toti: 'Basta morti bianche' - ilGiunco : Morti bianche, #Ugl chiede un incontro a Giani «Quasi dieci per cento in più rispetto allo scorso anno» - #GROSSETO… - GiornaleLORA : Infortuni sul lavoro. UGL chiede incontro con il Presidente della Regione Sicilia per dire basta alle morti bianche - PaeseRoma : Basta morti bianche, Ugl chiede un incontro con Zingaretti -