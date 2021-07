Microsoft Flight Simulator | tanti dettagli sulle versioni Xbox Series X S e boost delle performance su PC

(Di giovedì 1 luglio 2021)arriverà, finalmente, anche suX/S, dal 27 luglio: la tanto attesa versione console, ad ogni modo, non sarà una "versione ridotta" come in molti temono, stando agli ultimi report. Tutte le informazioni provengono dal Q&A Livestream organizzato dagli sviluppatori, che hanno in primis puntualizzato che parte dell'architettura del motore di gioco è stata riscritta per migliorare le. E il tutto senza implementare la DirectX 12, cosa che è ancora in fase di lavorazione. Se sperate in una beta pubblica della nuova versione, purtroppo ...

Advertising

GamingToday4 : Microsoft Flight Simulator, come girerà su Xbox Series X e S - PCGamingit : Microsoft Flight Simulator: il prossimo update migliorerà tantissimo le prestazioni - - GameXperienceIT : Microsoft Flight Simulator vediamo il frame rate la risoluzione su console - GamingTalker : Microsoft Flight Simulator, il prossimo aggiornamento migliorerà notevolmente le performance - infoitscienza : Microsoft Flight Simulator: le performance stanno per essere notevolmente migliorate -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Flight

Parte dell'engine diSimulator è stato riscritto per avere grandi guadagni in termini di prestazioni tecniche. In vista del rilascio del titolo su Xbox Series X/S ,e gli sviluppatori del team ...... XBO, XSX, PC Monster Harvest " 23 luglio " PS4, XBO, Switch The Great Ace Attorney Chronicles " 27 luglio " PS4, PC, Switch Neo: The World Ends with You " 27 luglio " PS4, Switch...Microsoft Flight Simulator arriverà, finalmente, anche su Xbox Series X/S, dal 27 luglio: la tanto attesa versione console, ad ogni modo, non sarà una "versione ridotta" come in molti temono, stando ...Dopo un periodo -quasi- tranquillo a Boca Chica, le cose stanno tornando a farsi decisamente interessanti! SpaceX ha infatti iniziato a muovere il grande razzo Super Heavy mentre la torre di lancio è ...