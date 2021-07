Master in Comunicazione Musicale: Unicatt organizza una serie di incontri (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Università Cattolica di Milano, per i 20 del Master in Comunicazione Musicale ha organizzato degli incontri online sulle professioni musicali: i dettagli Quest’anno il Master in Comunicazione Musicale, il primo corso universitario italiano dedicato alle professioni del music business, ha compiuto 20 anni. Il corso dell’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano celebra questo traguardo guardando al presente e al futuro, con una serie di incontri ... Leggi su zon (Di giovedì 1 luglio 2021) L’Università Cattolica di Milano, per i 20 delinhato deglionline sulle professioni musicali: i dettagli Quest’anno ilin, il primo corso universitario italiano dedicato alle professioni del music business, ha compiuto 20 anni. Il corso dell’Alta Scuola in Media,e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano celebra questo traguardo guardando al presente e al futuro, con unadi...

