M5S | Di Maio vede Conte e tenta l' ultima mediazione Da Grillo timide aperture Scissione senza compromesso

(Di giovedì 1 luglio 2021) Un'ora di faccia a faccia nell'abitazione romana di Giuseppe, dalle ore 9:30 fino alle 10:30. Luigi Di, impegnato fino a ieri in impegni internazionali nel suo ruolo di ministro degli Esteri del governo Draghi, scende in campondo l', estrema,tra... Segui su affaritaliani.it

Advertising

ilfoglio_it : Si chiama Enea tech. È una fondazione privata ma foraggiata dal Mise in epoca Di Maio-Patuanelli. 500 milioni di do… - fattoquotidiano : Caos M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - petergomezblog : M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” - damorantonio : RT @FQLive: #ULTIMORA Futuro #M5S Adnkronos: 'In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio' - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Caos M5s, Adnkronos: “In corso incontro tra Giuseppe Conte e Luigi di Maio” -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Maio

Adnkronos

Pare evidente un ultimo tentativo di mediazione messo in pratica da Di. Il ministro degli ...per il Movimento resta difficilissima e molti big si stanno interrogando sulla permanenza nel. ...In queste ore cui i pontieri deltentano l'ultima, difficile mediazione tra l'ex premier e il garante del Movimento Beppe Grillo. Diè tra i big grillini che lavora per l'unità. Fonti del ...Dopo lo strappo tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, arriva un nuovo capitolo della saga del Movimento 5 Stelle. Questa mattina il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato in casa ...Nel Movimento la tempesta non sembra calmarsi e il quadro che emerge dalle riunioni di mercoledì sera dei gruppi del Senato e della Camera è di una frattura dagli esiti ancora indecifrabili ...