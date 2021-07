Lukaku | «Prima di arrivare all’Inter mi mancavano le forze»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 luglio 2021) Romelu, attaccante dell’Inter, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Vogue Uomo: le sue parole Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Vogue Uomo, Romeluha raccontato qualche aneddoto riguardante la sua carriera. GIOVENTÙ – «Fino ai 22 anni sono sempre stato il più giovane in ogni squadra in cui giocassi, e volevo apparire più maturo. Vivevo ancora a Manchester quando un giorno dissi a mia madre: vado a rasarmi i capelli. Lei non ci credeva, e invece l’ho fatto. Barba e capelli a zero. Un nuovo inizio. Per un uomo l’apparenza è importante. Sono sempre stato molto sicuro di me stesso ma a un certo punto ho capito ...