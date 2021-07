Leu, Fassina: sgombero La Monachina spot elettorale (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “È davvero fuori luogo e irritante la soddisfazione della Giunta Raggi per lo sgombero del campo de La Monachina. Come avvenuto per Camping River un paio d’anni fa, la stragrande maggioranza degli ex residenti nel campo è stata lasciata senza alternative abitative, data l’impraticabilità delle soluzioni proposte. Formalmente, si attua la strategia europea di superamento dei campi Rom.” “In realtà, si aggravano le difficoltà di integrazione, in particolare scolastica e si acutizza la marginalità. Si sposta in problema in altre parti della città. La legalità sbandierata dalla Sindaca è sempre più un cinico spot ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma – “È davvero fuori luogo e irritante la soddisfazione della Giunta Raggi per lodel campo de La. Come avvenuto per Camping River un paio d’anni fa, la stragrande maggioranza degli ex residenti nel campo è stata lasciata senza alternative abitative, data l’impraticabilità delle soluzioni proposte. Formalmente, si attua la strategia europea di superamento dei campi Rom.” “In realtà, si aggravano le difficoltà di integrazione, in particolare scolastica e si acutizza la marginalità. Si sposta in problema in altre parti della città. La legalità sbandierata dalla Sindaca è sempre più un cinico...

fvtsQK7bvTo6Viv : RT @MaleficoRojo: Come vedete #Conte leader di #LEU? Credo che se passasse da quelle parti avrebbe lo stesso impatto che ebbe #Fassina chi. - AbracaBarna : @lageloni @GiuseppeConteIT Prendetelo in LEU, però dovete far fuori Speranza, Bersani, Fornaro, Fassina, Fratoianni è Grasso. - Paoletto003 : RT @MaleficoRojo: Come vedete #Conte leader di #LEU? Credo che se passasse da quelle parti avrebbe lo stesso impatto che ebbe #Fassina chi. - MaleficoRojo : Come vedete #Conte leader di #LEU? Credo che se passasse da quelle parti avrebbe lo stesso impatto che ebbe #Fassina chi. - SIMONE16310061 : @agorarai se il sig.Fassina non è d'accordo su quello che dice il signore di FdL,lo prenda nel LeU?? -