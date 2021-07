La moglie di Zanardi: «Può comunicare con noi, ma non è ancora in grado di parlare» (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ passato un anno da quando, nel giugno 2020, Alex Zanardi rimase coinvolto in un terribile incidente mentre si allenava con la sua handbike. Oggi la moglie Daniela ha parlato delle sue condizioni in un’intervista rilasciata al sito della Bmw. “Le condizioni di Alex sono stabili, al momento si trova in una clinica per seguire un programma di riabilitazione guidato da medici, fisioterapisti, neurologi e logopedisti. Tutto questo per facilitare il suo recupero. Abbiamo ricevuto molti messaggi di affetto e supporto, colgo l’occasione per dire ‘grazie’, a nome di Alex, a tutti. La vicinanza degli amici, dei fan e di tutti gli addetti ai lavori del motorsport ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ passato un anno da quando, nel giugno 2020, Alexrimase coinvolto in un terribile incidente mentre si allenava con la sua handbike. Oggi laDaniela ha parlato delle sue condizioni in un’intervista rilasciata al sito della Bmw. “Le condizioni di Alex sono stabili, al momento si trova in una clinica per seguire un programma di riabilitazione guidato da medici, fisioterapisti, neurologi e logopedisti. Tutto questo per facilitare il suo recupero. Abbiamo ricevuto molti messaggi di affetto e supporto, colgo l’occasione per dire ‘grazie’, a nome di Alex, a tutti. La vicinanza degli amici, dei fan e di tutti gli addetti ai lavori del motorsport ...

Advertising

Gazzetta_it : Zanardi, parla la moglie: “Alex comunica con noi, ma non riesce a parlare” - napolista : Al sito della Bmw: «A seguito del lungo coma le corde vocali devono riprendere elasticità. Le sue condizioni sono s… - ReTwitStorm_ita : “Non può #Ancora #Farlo”. Alex #Zanardi, #Dalla #Moglie le #Notizie #Sulle sue condizioni a un anno dall’incidente… - motorionline : Alex #Zanardi, parla la moglie Daniela: “Sta combattendo, è in condizioni stabili” ?? - buchiokuno : RT @FormulaPassion: #Zanardi a un anno dall'incidente, la moglie: 'Non parla ancora, ma ce la metterà tutta' -